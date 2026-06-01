Kayseri’de feci kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu: Kadın sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt mahallesi Dr. Sami İpek caddesi üzerinde Nisa İ.K.'nin (24) sürücüsü olduğu 16 JF 010 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
MERDİVEN YARDIMIYLA SULAMA KANALINDAN ÇIKARILDI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin önderliğinde, AFAD ve sağlık ekiplerinin desteğiyle sürücü Nisa İ.K., otomobilden alarak merdiven yardımıyla sulama kanalından çıkartıldı.