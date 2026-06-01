Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu: Kadın sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu
Giriş Tarihi: 1.06.2026 12:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Nisa İ.K. (24) idaresindeki otomobil sulama kanalına düştü. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla kanaldan çıkarılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt mahallesi Dr. Sami İpek caddesi üzerinde Nisa İ.K.'nin (24) sürücüsü olduğu 16 JF 010 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

MERDİVEN YARDIMIYLA SULAMA KANALINDAN ÇIKARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin önderliğinde, AFAD ve sağlık ekiplerinin desteğiyle sürücü Nisa İ.K., otomobilden alarak merdiven yardımıyla sulama kanalından çıkartıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
