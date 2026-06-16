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Giriş Tarihi: 16.06.2026 08:44

Kayseri’de feci kaza! Otomobile arkadan çarpıp refüje saplandı: Yaralı var!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önündeki otomobile arkadan çarpıp refüje girdi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 3 yaşındaki bir bebek yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de feci kaza! Otomobile arkadan çarpıp refüje saplandı: Yaralı var!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye başlı Osmangazi Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Y.İ.D. yönetimindeki 38 AGK 759 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen 06 EHV 659 plakalı otomobile arkadan çarptı.

OTOMOBİL REFÜJE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 AGK 759 plakalı otomobile refüje girdi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

3 YAŞINDAKİ BEBEK YARALANDI

Sağlık ekipleri ise 06 EHV 659 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki bebek M.A.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #KOCASİNAN #KAZA

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Kayseri’de feci kaza! Otomobile arkadan çarpıp refüje saplandı: Yaralı var!
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