Kayseri’de feci kaza! Otomobile arkadan çarpıp refüje saplandı: Yaralı var!

OTOMOBİL REFÜJE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 AGK 759 plakalı otomobile refüje girdi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.