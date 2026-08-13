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Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:43

Kayseri'de feci kaza! Tramvayın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı genç kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri’de feci kaza! Tramvayın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Keykubat Tramvay İstasyonu'nda karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan K.N.E.'ye (24) seyir halindeki tramvay çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında sıkışan K.N.E, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan K.N.E, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.N.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Kayseri'de feci kaza! Tramvayın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
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