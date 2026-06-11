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Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:28

Kayseri’de felakete ramak kala! Dumanlar gökyüzünü sardı: Bitüm tankı alev topuna döndü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Asfalt şantiyesinde bulunan tankerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de felakete ramak kala! Dumanlar gökyüzünü sardı: Bitüm tankı alev topuna döndü!
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Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Melikgazi Belediyesi Asfalt Şantiyesi'ndeki bitüm tankı alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Kayseri’de felakete ramak kala! Dumanlar gökyüzünü sardı: Bitüm tankı alev topuna döndü!
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