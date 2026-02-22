Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı
Giriş Tarihi: 22.02.2026 09:59

Kayseri’de FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

Kayseri’de FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç FETÖ’cü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü firari hükümlü A.P'nin (52) saklandığı adresi belirlendi. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen A.P, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

