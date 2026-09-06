Kayseri’de FETÖ operasyonu: 8 yıldır aranan ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Bu kapsamda Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtilen ve hakkında 2018 yılından bu yana yakalama kararı bulunan meslekten ihraç öğretmen T.Ç.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan T.Ç.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör