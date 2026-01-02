Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de FETÖ operasyonu: Örgütün astsubaylar sorumlusu yakalandı
Giriş Tarihi: 2.01.2026 15:14

Kayseri’de FETÖ’nün örgüt mensubu astsubaylar sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen meslekten ihraç firari FETÖ’cü, saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Erzurum Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan A.E'nin saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde "Örgüt Mensubu Astsubaylar Sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen, "Hamza" ve "Yavuz" kod adlarını kullanan ByLock kullanıcısı A.E. (39) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.E., cezaevine teslim edildi.

