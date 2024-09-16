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Giriş Tarihi: 16.9.2024 22:14 Son Güncelleme: 16.9.2024 22:33

Kayseri’de forklift kazası: 1 ölü

Kayseri’de kamyona yükleme yaptığı sırada kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Selman Yıldırım hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de forklift kazası: 1 ölü

Bünyan ilçesi Tuzhisar mahallesinde bulunan bir işyerinde forklift sürücü olarak çalışan Selman Yıldırım, kamyona yükleme yaptığı sırada forklift devrildi. forkliftin altında kalan Yıldırım ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Selman Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selman Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de forklift kazası: 1 ölü
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