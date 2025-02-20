Kayseri’de gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni vurmuştu: O kadın için karar verildi!

"MERMİNİN NASIL İSABET ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Şehriban A. tarafından silahın ateşlenmesi sonucu yaralanan Kasım K.'ni ise ilk duruşma öncesi yapılan ara duruşmada ifadesi alındı. Şikayetini geri çektiğini söyleyen Kasım K., "Ben daha önce ifade vermiştim. Olay daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ancak, ben bu aşamada şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Olay sırasında silahı havaya mı sıktı bana mı sıktı göremedim. Merminin bana nasıl isabet ettiğini hatırlamıyorum" demişti.