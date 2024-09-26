Kayseri’de hafif ticari araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana gelem trafik kazasında; Cahit Yıldırım yönetimindeki 38 SA 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Cahit Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım ve B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Cahit Yıldırım ve Tuğba Yıldırım ile hafif yaralı B.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tuğba Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

