Kayseri’de “Hücre-6” operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 19 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarından soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde, çek/senet ve dijital materyaller ele geçirildi. Örgütün bu silah ve malzemeleri suç faaliyetlerinde kullandığı tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yaparız." diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.





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