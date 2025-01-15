Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de “Hücre-6” operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 15.1.2025 08:25 Son Güncelleme: 15.1.2025 09:23

Kayseri’de “Hücre-6” operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Kayseri’de E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-6” operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şehirde uzun süredir tehdit, şiddet, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla çevresine korku salan suç örgütü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla çökertildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kayseri’de Hücre-6 operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 19 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarından soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde, çek/senet ve dijital materyaller ele geçirildi. Örgütün bu silah ve malzemeleri suç faaliyetlerinde kullandığı tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yaparız." diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.


Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

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Kayseri’de “Hücre-6” operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
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