Kayseri’de organize suç örgütüne yönelik “Hücre-6” operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-6” operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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