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Giriş Tarihi: 10.09.2026 01:41

Kayseri’de iki grup arasındaki kavgada aktı: 1 ağır yaralı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Olayda, 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk ağır yaralandı.

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İHA Yaşam
Kayseri’de iki grup arasındaki kavgada aktı: 1 ağır yaralı!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. (17) bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.T.'yi olay terindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#KAYSERİ #KOCASİNAN

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Kayseri’de iki grup arasındaki kavgada aktı: 1 ağır yaralı!
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