Kayseri’de ilk teravih namazı kılındı

Kayseri'de vatandaşlar Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle ilk teravih namazı için tarihi Hunat Hatun Cami'ne akın etti. Ramazan ayının başladığı ilk teravihe özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. On bir ayın sultanı ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, Kayseri'de teravih namazı kılmak için camileri doldurdu.

Dakikalar önce camilere akın eden vatandaşlar din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazı dinledi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk teravih namazı eda edildi. Camileri dolduran binler hep birlikte saf tutarak ilk teravih namazını kıldılar.