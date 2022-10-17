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Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:40 Son Güncelleme: 17.10.2022 15:41

Kayseri'de kadın cinayeti: Eşinin husumetlisi tarafından bıçaklandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı... Nazan Çatbaş (39), eşinin husumetli Mustafa Kayaķıran'ın (42) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan Kayaķıran, tutuklandı...

DHA
Kayseri’de kadın cinayeti: Eşinin husumetlisi tarafından bıçaklandı!

Olay, 14 Ekim'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okuldan alan Nazan Çatbaş, evinin önünde eşi Mehmet Çatbaş ile aralarında husumet olan Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, dün hayatını kaybetti.

Nazan Çatbaş'ın cenazesi, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
Öte yandan polis ekiplerince yakalanan Mustafa Kayaķıran, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor...

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Kayseri'de kadın cinayeti: Eşinin husumetlisi tarafından bıçaklandı!
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