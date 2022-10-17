Kayseri’de kadın cinayeti: Eşinin husumetlisi tarafından bıçaklandı!

Olay, 14 Ekim'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okuldan alan Nazan Çatbaş, evinin önünde eşi Mehmet Çatbaş ile aralarında husumet olan Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, dün hayatını kaybetti.
Nazan Çatbaş'ın cenazesi, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
Öte yandan polis ekiplerince yakalanan Mustafa Kayaķıran, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor...