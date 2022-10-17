Kayseri’de kadın cinayeti: Eşinin husumetlisi tarafından bıçaklandı!

Olay, 14 Ekim'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okuldan alan Nazan Çatbaş, evinin önünde eşi Mehmet Çatbaş ile aralarında husumet olan Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, dün hayatını kaybetti.