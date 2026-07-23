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Giriş Tarihi: 23.07.2026 02:40

Kayseri’de kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında bir kafede meydana gelen bıçaklı kavgada M.Ç., yaralandı.

DHA
Kayseri’de kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak'taki kafede meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., ismi öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Kayseri’de kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı
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