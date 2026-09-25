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Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:18

Kayseri’de kahreden kaza: Halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri’de bisikletiyle seyir halinde olan 10 yaşındaki Seyit Han Efe, özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de kahreden kaza: Halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
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Merkez Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727'nci Sokak'ta Şükrü E. yönetimindeki 38 AB 195 plakalı özel halk otobüsü, bisikletiyle seyir halinde bulunan 10 yaşındaki Seyit Han Efe'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Seyit Han Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazanın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otobüs şoförü Şükrü E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#KAYSERİ

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Kayseri’de kahreden kaza: Halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
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