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Giriş Tarihi: 28.06.2026 01:37

Kayseri'de kan donduran olay! Camideki tartışma kanlı bitti: 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü!

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namaz öncesi camide tartıştığı Musa Y. ile Zübeyir T.’yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA Yaşam
Kayseri’de kan donduran olay! Camideki tartışma kanlı bitti: 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
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Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ile Zübeyir T.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Musa Y. ve Zübeyir T.'nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Kayseri'de kan donduran olay! Camideki tartışma kanlı bitti: 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
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