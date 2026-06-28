Kayseri’de kan donduran olay! Camideki tartışma kanlı bitti: 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü!

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ile Zübeyir T.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Musa Y. ve Zübeyir T.'nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör