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Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:47

Kayseri'de kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Kayseri Develi yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 21 yaşındaki A.Ö. hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Kayseri’de kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri-Develi yolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ 6 YARALI

Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.Ö.'nün cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri'de kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
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