Kayseri’de kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri-Develi yolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
1 ÖLÜ 6 YARALI
Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.