Kayseri’de kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.Ö.'nün cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör