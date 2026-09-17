Kayseri’de keserli kavga kanlı bitti! Eve elinde keserle gitti, bıçaklanarak öldü

Olay, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Onur Uyumaz, elinde keserle H.A.'nın evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Uyumaz, H.A.'ya keserle saldırdı. H.A. ise bıçakla karşılık verdi. Kavgada Onur Uyumaz, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Onur Uyumaz, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı belirtilen Uyumaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uyumaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Uyumaz toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KESERLE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan olayla ilgili dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Onur Uyumaz'ın olaydan hemen önce elinde keserle sokakta yürüdüğü ve H.A.'nın evine doğru ilerlediği görüldü.