Kayseri’de kız meselesi yüzünden işlenen cinayete 3 tutuklama

Merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta iddiaya göre, Osman Tulu ile M.A.Y. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre eski sevgili olan M.A.Y ile Osman Tulu arasında sosyal medyada restleşme yaşandı. Osman Tulu, M.A.Y'yi konum atarak buluşmaya çağırdı. Buluşma noktasına otomobille gelen M.A.Y, kendilerine doğru hızla gelen Osman Tulu'ya otomobil içinden ateş ederek kaçtı. Osman Tulu, birkaç metre uzaklaştıktan sonra yere düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Osman Tulu'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Osman Tulu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüpheli M.A.Y ile birlikte Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., yakalandı. Şüphelilerden Y.Y., B.G. ve M.A.Y. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T. ile S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.