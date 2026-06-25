Kayseri’de korkunç kaza! Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle O.C.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.D. motosikletten savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.