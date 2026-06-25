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Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:40

Kayseri’de korkunç kaza! Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobil ve motosiklet feci şekilde çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de korkunç kaza! Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.Y. yönetimindeki 42 AIJ 667 plakalı otomobille O.C.A. yönetimindeki 38 ARA 962 plakalı motosiklet çarpıştı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle O.C.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.D. motosikletten savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Yaralılardan sürücü O.C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından otomobil ve motosiklet yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #KOCASİNAN #KAZA

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Kayseri’de korkunç kaza! Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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