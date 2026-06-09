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Giriş Tarihi: 9.06.2026 08:41

Kayseri’de korkunç kaza! Tramvay kamyona ok gibi saplandı: Yaralılar var!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Tramvay kamyon ile çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği feci olayda 5 kişi yaralandı. Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kayseri’de korkunç kaza! Tramvay kamyona ok gibi saplandı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşıkveysel Bulvarı'nda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 38 ZC 678 plakalı kamyon ile T.Ç. idaresindeki tramvay çarpıştı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ #KAZA

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Kayseri’de korkunç kaza! Tramvay kamyona ok gibi saplandı: Yaralılar var!
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