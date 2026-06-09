Kayseri’de korkunç kaza! Tramvay kamyona ok gibi saplandı: Yaralılar var!

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haber Girişi Buse Sever - Editör