Kayseri’de korkunç kaza! Tramvay kamyona ok gibi saplandı: Yaralılar var!
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Tramvay kamyon ile çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği feci olayda 5 kişi yaralandı. Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı. İşte detaylar…
Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşıkveysel Bulvarı'nda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 38 ZC 678 plakalı kamyon ile T.Ç. idaresindeki tramvay çarpıştı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı