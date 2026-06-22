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Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:37

Kayseri’de korkunç olay! Bir babanın en acı günü: Muhammet’in cesedini evinin salonunda buldu!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi beraber yaşadığı babası tarafından sabah saatlerinde evinin salonunda ölü bulundu. İhbar üzerine ekipler peş peşe gelirken cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de korkunç olay! Bir babanın en acı günü: Muhammet’in cesedini evinin salonunda buldu!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Muhammet C., (39) babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken, bulundu.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Muhammet C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCASİNAN #KAYSERİ

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Kayseri’de korkunç olay! Bir babanın en acı günü: Muhammet’in cesedini evinin salonunda buldu!
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