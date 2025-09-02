Kayseri’de korkunç olay: Sokak ortasında bıçaklandı, hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana gelen olayda; A.H. adlı yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri bulmak için arama çalışması başlatırken, ağır yaralı olan A.H., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.