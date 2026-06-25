Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de korkutan yangın! 12 katlı binayı alevler sardı: Ekipler yaşlı çifti kurtardı!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:10

Kayseri’de korkutan yangın! 12 katlı binayı alevler sardı: Ekipler yaşlı çifti kurtardı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 12 katlı bir binanın görevli dairesi alevlere teslim olurken panik dolu anlar yaşattı. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında görevli dairesinin üst katında yaşayan ve büyük korku yaşayan yaşlı çift tahliye edildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de korkutan yangın! 12 katlı binayı alevler sardı: Ekipler yaşlı çifti kurtardı!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Sevin Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın görevli dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

EKİPLER YAŞLI ÇİFTİ KURTARDI

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Yangının çıktığı görevli dairesinin üst katında yaşayan yaşlı bir çift ekipler tarafından evlerinden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı belirlendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, görevli dairesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCASİNAN #KAYSERİ #YANGIN

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Kayseri’de korkutan yangın! 12 katlı binayı alevler sardı: Ekipler yaşlı çifti kurtardı!
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