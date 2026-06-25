Kayseri’de korkutan yangın! 12 katlı binayı alevler sardı: Ekipler yaşlı çifti kurtardı!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Sevin Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın görevli dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.