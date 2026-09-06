Kayseri’de Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kayseri'de gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Kentin ikinci kez ev sahipliği yaptığı festival kapsamında dokuz gün boyunca 185 etkinlik düzenlenecek. Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan festival, kentin tarihi ve kültürel mirasını sanat etkinlikleriyle buluşturacak. Kültepe Kaniş/Karum'dan Selçuklu mirasına, Erciyes'in doğal zenginliklerinden geleneksel sanatlara kadar Kayseri'nin köklü değerleri, konser, sergi, tiyatro ve atölyelerle ziyaretçilere sunulacak. Festival kapsamında Türkiye'nin sevilen sanatçıları da Kayseri'de müzikseverlerle buluşacak. Kentin yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla belirlenen 34 Lezzet Noktası ise ziyaretçilere Kayseri mutfağını keşfetme fırsatı sağlayacak.

İLK GECENİN KONUĞU MERT DEMİR OLDU

Festivalin ilk gününde sahneye çıkan sevilen sanatçı Mert Demir, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kayserili müzikseverlerle buluştu. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Demir'in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı, özellikle "Ateşe Düştüm" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirerek Kayserililere müzik dolu bir gece yaşattı. Sahne performansı ve repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Mert Demir, festivalin ilk gecesine damga vurdu. Konser boyunca coşkunun hâkim olduğu alanda müzikseverler, festival heyecanını doyasıya yaşadı.

KAYSERİ DOKUZ GÜN BOYUNCA SANATLA BULUŞACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali, önümüzdeki günlerde konserlerin yanı sıra sergiler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat programlarıyla devam edecek. Dokuz gün sürecek festival boyunca Kayseri'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedeflenirken, kent sakinleri ve ziyaretçiler çok sayıda etkinlikte bir araya gelecek.