Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı
Giriş Tarihi: 6.09.2026 11:28

Kayseri’de Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 17’nci durağı Kayseri oldu. Dokuz gün boyunca kentte kültür, sanat, müzik ve gastronomi rüzgârı esecek. Festivalin açılışında sahne alan Mert Demir, binlerce Kayseriliye unutulmaz bir gece yaşattı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı
  • ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kayseri'de gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Kentin ikinci kez ev sahipliği yaptığı festival kapsamında dokuz gün boyunca 185 etkinlik düzenlenecek. Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan festival, kentin tarihi ve kültürel mirasını sanat etkinlikleriyle buluşturacak. Kültepe Kaniş/Karum'dan Selçuklu mirasına, Erciyes'in doğal zenginliklerinden geleneksel sanatlara kadar Kayseri'nin köklü değerleri, konser, sergi, tiyatro ve atölyelerle ziyaretçilere sunulacak. Festival kapsamında Türkiye'nin sevilen sanatçıları da Kayseri'de müzikseverlerle buluşacak. Kentin yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla belirlenen 34 Lezzet Noktası ise ziyaretçilere Kayseri mutfağını keşfetme fırsatı sağlayacak.

İLK GECENİN KONUĞU MERT DEMİR OLDU

Festivalin ilk gününde sahneye çıkan sevilen sanatçı Mert Demir, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kayserili müzikseverlerle buluştu. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Demir'in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı, özellikle "Ateşe Düştüm" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirerek Kayserililere müzik dolu bir gece yaşattı. Sahne performansı ve repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Mert Demir, festivalin ilk gecesine damga vurdu. Konser boyunca coşkunun hâkim olduğu alanda müzikseverler, festival heyecanını doyasıya yaşadı.

KAYSERİ DOKUZ GÜN BOYUNCA SANATLA BULUŞACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali, önümüzdeki günlerde konserlerin yanı sıra sergiler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat programlarıyla devam edecek. Dokuz gün sürecek festival boyunca Kayseri'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedeflenirken, kent sakinleri ve ziyaretçiler çok sayıda etkinlikte bir araya gelecek.

#MERT DEMİR #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA