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Giriş Tarihi: 18.07.2026 04:18

Kayseri'de motosikletli polis kaza yaptı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolü kaybolan motosikletli polis aydınlatma direğine çarparken, kazada bir polis memuru yaralandı. İncelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri’de motosikletli polis kaza yaptı: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli N.O. yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yan yatarken, kazada polis memuru N.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından N.O.'yu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

İncelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#KAYSERİ #MELİKGAZİ #KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Kayseri'de motosikletli polis kaza yaptı: 1 yaralı
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