Kayseri’de otomobil ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Y.E.D. (25) yönetimindeki 46 AGS 274 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek, ışıkta bekleyen 46 E 7294, 35 BBY 518, 38 DM 454, 38 AJP 812 ve 38 DL 037 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan Y.E.D. ve 35 BBY 518 plakalı otomobilin sürücüsü S.D.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.