Kayseri’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde meydana geldi. Ferhat K. yönetimindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kadir Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.