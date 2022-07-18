Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de polis memuru kalbine yenik düştü
Giriş Tarihi: 18.7.2022 12:38

Kayseri'de polis memuru kalbine yenik düştü

Kayseri'de kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti. 36 yaşındaki merhum polis memuru için emniyette tören düzenlendi.

İHA
Kayseri’de polis memuru kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Soytürk, kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Soytürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum polis memuru Murat Soytürk için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları ve merhumun yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından merhum Soytürk'ün özgeçmişi okundu. Cenaze daha sonra Sivas'ın Gemerek ilçesine götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu sırada merhum polis memurunun yakınları da tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Soytürk'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girilir? İşte 2022 Üniversite taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları!
SON DAKİKA: YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sistemi ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile bu yıl Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?
SON DAKİKA: İndirim beklentisi! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
İki yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık önlisans üniversite taban puanları açıklandı mı?
AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?
YÖK Atlas Tercih Robotu ile YKS tercih tarihleri duyuruldu! 2022 Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?
Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi yayımlandı! İşte tarihler
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de polis memuru kalbine yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA