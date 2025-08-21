Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de polisten kaçan motosikletli iş makinesine çarptı; 1 ölü
Giriş Tarihi: 21.8.2025 12:00 Son Güncelleme: 21.8.2025 12:31

Kayseri'de polisten kaçan motosikletli iş makinesine çarptı; 1 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve ardından ters yöne giren motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Abdullah Yozgatlı, iş makinesine çarparak hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de polisten kaçan motosikletli iş makinesine çarptı; 1 ölü

Kaza Develi ilçesi Fenese Yukaı Mahalle Hadibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri motosiklet ile seyreden Abdullah Yozgatlı'ya dur ihtarında bulundu. Ancak Yozgatlı durmayarak polisten kaçmaya başladı. Ters yöne giren Abdullah Yozgatlı karşıdan gelen kepçeye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yozgatlı olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de polisten kaçan motosikletli iş makinesine çarptı; 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz