Kayseri’de provokasyon

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir taciz olayının provoke edilmesi sonucu başlatılan protesto gösterileri gerginliğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde dün akşam Suriye uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yine Suriye uyruklu bir çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri de şüpheliyi yakalamak için taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli bölgeden uzaklaştırıldı. Ancak kalabalık araçları ters çevirdi ve yabancı uyruklulara ait bazı iş yerlerini ateşe verdi. Kayseri Valiliği'nden yapılana açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çocuğumuz birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."