Kayseri’de şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı: O anlar kamerada

OTOMOBİL ALEVLER İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Müdahale esnasında araçta patlama meydana geldi.