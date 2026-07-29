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Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:48

Kayseri’de şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı: O anlar kamerada

Kayseri'de şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp, patlamanın meydana geldiği otomobil, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile yaptığı müdahale sonucu söndürüldü. Olay anı bir istasyondaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA Yaşam
Kayseri’de şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı: O anlar kamerada
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Olay, geç saatlerde Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki elektrikli araç şarj istasyonunda meydana geldi. M.A.'nın 38 PT 074 plakalı otomobili, şarjdayken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

OTOMOBİL ALEVLER İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Müdahale esnasında araçta patlama meydana geldi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde hasar meydana gelirken, olay anı istasyondaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde yangın sonra itfaiyenin müdahalesi yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri’de şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı: O anlar kamerada
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