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Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:44

Kayseri'de silahlı kavga! 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında tabancayla vurulan M.T. ağır yaralandı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi arıyor.

DHA Yaşam
Kayseri’de silahlı kavga! 1 ağır yaralı
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Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. M.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, M.T. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri'de silahlı kavga! 1 ağır yaralı
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