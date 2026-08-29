Kayseri’de silahlı kavga! 1 ağır yaralı

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. M.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, M.T. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.