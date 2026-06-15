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Giriş Tarihi: 15.06.2026 23:36

Kayseri'de silahlı saldırı! 1 ölü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de silahlı saldırı! 1 ölü
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Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, K. Abdullaeva, F.J. ve S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini istemeyen K. Abdullaeva, F.J. S.J ve K.K otomobille olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLİ TAKİP EDİP ATEŞ AÇTILAR

İddiaya göre S.A. ve E.Ö., ayrılan otomobili takip etti. Şüpheliler, seyir halindeki araca tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu otomobile çok sayıda mermi isabet ederken, araçta bulunan K. Abdullaeva başından ağır yaralandı. Sürücü K.K. ise direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı duvara çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı K. Abdullaeva ile kazada yaralanan sürücü K.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan K. Abdullaeva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A. ve E.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KAYSERİ

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