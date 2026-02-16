Kayseri’de suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 9 şüpheli yakalandı!

Bu kapsamda teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, yakalandı. Aramalarda; 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.