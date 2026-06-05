Kayseri’de taksiciyi bıçaklayarak katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu

'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM'

Savcılık mütalaasında sanık M.Ş.'nin tasarlayarak öldürmeden ceza almasını ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi. Savcılık mütalaasının ardından söz alan sanık M.Ş ise; "Ben tasarlayarak öldürmedim. Hiçbir sabıkam yok. Esnafım ve bir kez olsun polis karakoluna bile gitmişliğim olmadı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım" diye konuştu. Mahkeme eksik hususların giderilmesi nedeniyle mahkemeyi ileri bir tarihe ertelerken sanık M.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör