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Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:55

Kayseri'de tarihi uyuşturucu operasyonunda 211 tutuklama

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen son yılların en kapsamlı operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 211’i tutuklandı. Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından helikopter ve İHA desteğiyle gerçekleştirilen dev operasyonda, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tarihi uyuşturucu operasyonunda 211 tutuklama
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Operasyonun detaylarını açıklayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 282 şüpheliye ve 263 farklı adrese yönelik baskınlarda 2 bin 500 polisin görev aldığını belirtti. Operasyona 632 ekip, 1 helikopter, 1 İHA ve 4 drone destek verdi. Çiçek, bunun Kayseri'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

211 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, gözaltına alınan 221 erkek şüpheliden 184'ü, 14 kadın şüpheliden 6'sı ve suça sürüklenen 26 çocuktan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece toplam tutuklu sayısı 211'e ulaştı.

BİNLERCE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 8 bin 618 adet sentetik ecza ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeğine de el konuldu.

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#KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Kayseri'de tarihi uyuşturucu operasyonunda 211 tutuklama
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