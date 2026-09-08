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Giriş Tarihi: 8.09.2026 00:23

Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

Kayseri'de B.Ş., tartıştığı E.M. tarafından bıçakla yaralandı. Olayın şüphelisi E.M., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA
Kayseri’de tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
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Kayseri'deki olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki millet bahçesinde meydana geldi. B.Ş. ile E.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada B.Ş., E.M. tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi E.M., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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