Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü
Giriş Tarihi: 5.9.2024 13:01 Son Güncelleme: 5.9.2024 13:18

Kayseri’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü

Kayseri-Ankara kara yolunda aynı yönde seyreden TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan Ersen Orhanlı (31) hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ

Kaza Kayseri-Ankara karayolunda hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu meydana gelen kazada TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan Ersen Orhan'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralandığı belirlene ersen Orhan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR şoförü ise gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA