Kayseri’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü

Kaza Kayseri-Ankara karayolunda hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu meydana gelen kazada TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan Ersen Orhan'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralandığı belirlene ersen Orhan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR şoförü ise gözaltına alındı.