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Giriş Tarihi: 22.06.2026 08:45

Kayseri’de ‘torpil patlatma’ kavgası kanlı bitti! Yumruklar satırlar havada uçuştu: Yaralılar var!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ‘torpil patlatma’ meselesinden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükseldiği olayda 1’i satırla olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kayseri’de ‘torpil patlatma’ kavgası kanlı bitti! Yumruklar satırlar havada uçuştu: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre torpil patlatarak çevrede gürültü yapan bir grupla sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet edenler arasında tartışma çıktı.

1 KİŞİ SATIRLA YARALANDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp tarafları ayırırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Kayseri’de ‘torpil patlatma’ kavgası kanlı bitti! Yumruklar satırlar havada uçuştu: Yaralılar var!
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