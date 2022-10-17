Kayseri İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir ev tespit etti. Harekete geçen ekipler eve şok baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 45 gram metamfetamin maddesi ile 80 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Polis olayla ilgili A.Y, E.S, B.B, A.Ö, M.A, İ.E, O.E, A.T ve S.T adlı 9 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına aldı.

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video