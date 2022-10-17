Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon
Giriş Tarihi: 17.10.2022 19:46 Son Güncelleme: 17.10.2022 19:56

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon

Kayseri’de bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları şok baskında 125 gram uyuşturucu ele geçirilirken 9 kişi ise gözaltına alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir ev tespit etti. Harekete geçen ekipler eve şok baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 45 gram metamfetamin maddesi ile 80 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Polis olayla ilgili A.Y, E.S, B.B, A.Ö, M.A, İ.E, O.E, A.T ve S.T adlı 9 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına aldı.

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video

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Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon
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