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Giriş Tarihi: 9.08.2026 20:00

Kayseri'de yağma ve kasten öldürme şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de "yağma" ve "kasten öldürme" olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. İkamette yapılan aramada ise, olayda kullanıldığı değerlendirilen biber gazı ve bıçak ile gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

AA
Kayseri’de yağma ve kasten öldürme şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen "yağma" ve "kasten öldürme" olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, yapılan incelemelerde, kimlikleri tespit edilen E.T. (18) ve B.K. (18) saklandıkları adreste gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen biber gazı ve bıçak ile gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kayseri'de yağma ve kasten öldürme şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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