Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Kayseri’de kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 12:51

Kış şartlarının ağırlaştığı Kayseri’de öğrenciler ve veliler “Kayseri’de yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve hava durumu raporları yakından takip edilirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın Valilik tarafından duyurulması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının kent genelinde ulaşımı zorlaştırması, eğitimle ilgili olası tedbirleri araştırma konusu haline getirdi. Öğrenciler ve veliler, Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusuyla eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Kararın Valilik tarafından yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Kayseri de yer alıyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

