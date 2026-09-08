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Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:15

Kayseri'de yol ortasında otomobilinde uyuya kaldı: Alkollü sürücüye 25 bin lira ceza yazıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun ortasında sızan alkollü sürücü polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu güçlükle uyandırıldı. Ekipleri görünce ne olduğunu anlayamayan sürücü yeniden uyumaya çalışırken, tekrar uyandırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu belirlenirken, 25 bin TL idari para cezası yazılarak 6 ay ehliyetine el konuldu.

İHA Yaşam
Kayseri’de yol ortasında otomobilinde uyuya kaldı: Alkollü sürücüye 25 bin lira ceza yazıldı
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Kayseri'nin ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K., yönetimindeki 26 AES 782 plakalı otomobille yolun ortasında uyuyakaldı.

EKİPLERİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU UYANDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu otomobil sallanarak sürücü uyandırıldı. Karşısında ekipleri gören M.K. ne olduğunu anlamayarak, yeniden uykuya dalmaya çalıştı.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Seslenilerek ve cama vurularak uyandırılan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.87 promil alkollü olduğu belirlendi. M.K.'ya 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ #KOCASİNAN

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Kayseri'de yol ortasında otomobilinde uyuya kaldı: Alkollü sürücüye 25 bin lira ceza yazıldı
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