Kayseri’de yol ortasında otomobilinde uyuya kaldı: Alkollü sürücüye 25 bin lira ceza yazıldı

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Seslenilerek ve cama vurularak uyandırılan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.87 promil alkollü olduğu belirlendi. M.K.'ya 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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