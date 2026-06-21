Kayseri’de zincirleme kaza; 1 ölü

Kayseri-Malatya Karayolu'nun Pınarbaşı İlçesi Solaklar Mahallesi yakınlarında seyir halindeki üç otomobilin çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada 25 yaşındaki sürücü M.N. tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.