Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de zincirleme kaza; 1 ölü
Giriş Tarihi: 21.06.2026 13:58

Kayseri’de zincirleme kaza; 1 ölü

Kayseri-Malatya kara yolunda üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir araç alevlere teslim oldu. Feci kazada 25 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de zincirleme kaza; 1 ölü
  • ABONE OL

Kayseri-Malatya Karayolu'nun Pınarbaşı İlçesi Solaklar Mahallesi yakınlarında seyir halindeki üç otomobilin çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada 25 yaşındaki sürücü M.N. tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de zincirleme kaza; 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA