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Giriş Tarihi: 21.06.2026 21:53

Kayseri'de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam
Kayseri’de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
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Boğazköprü Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, aynı yönde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Öte yandan kazaya karışan araçlardan 50 US 907 plakalı otomobilin Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz'a ait olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KAYSERİ #KOCASİNAN

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Kayseri'de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
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