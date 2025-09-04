Kayseri’deki fabrika yangını 15 saatte kontrol altına alındı

Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Atık malzemelerin olduğu bölüm ve hangarlarda devam eden yangına 94 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale edildi.

Söndürme işlemleri sırasında yaralanan 2 itfaiye eri ile 1 fabrika çalışanı hastaneye kaldırılırken, söndürme çalışmalarına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'larda destek verdi. Alevler ekiplerin 15 sata süren çabası sonrası kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.