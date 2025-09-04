Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’deki fabrika yangını 15 saatte kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 4.9.2025 10:28 Son Güncelleme: 4.9.2025 10:45

Kayseri’deki fabrika yangını 15 saatte kontrol altına alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı. 94 araç ve 12 iş makinesiyle müdahale edilen yangında 2 itfaiye eri ile bir işçi yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’deki fabrika yangını 15 saatte kontrol altına alındı

Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Atık malzemelerin olduğu bölüm ve hangarlarda devam eden yangına 94 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale edildi.

Söndürme işlemleri sırasında yaralanan 2 itfaiye eri ile 1 fabrika çalışanı hastaneye kaldırılırken, söndürme çalışmalarına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'larda destek verdi. Alevler ekiplerin 15 sata süren çabası sonrası kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’deki fabrika yangını 15 saatte kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz