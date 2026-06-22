Kayseri’deki feci kazada uzman çavuş yaşamını yitirdi

Pınarbaşı İlçesi D-300 Karayolu Solaklar Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Mehmethan Neslihanoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından Neslihanoğlu'nun kullandığı otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Jandarma Uzman Çavuş Mehmethan Neslihanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer otomobilin sürücüsü Baki Bulut ile araçta bulunan E.B. ağır yaralandı. Üçüncü araçta bulunan S.Y., T.Y. ve M.A. ise çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERALARA YANSIDI

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada, Uzman Çavuş Mehmethan Neslihanoğlu'nun kullandığı aracın kazadan yaklaşık 5 dakika önce Pınarbaşı ilçesindeki Plaka Tanıma Sistemi kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Elde edilen kayıtlar incelemeye alınırken, kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kanlıca Köyü nüfusuna kayıtlı olan Mehmethan Neslihanoğlu için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Genç uzman çavuşun naaşı, dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.